لتحسين سبل العيش وإكتساب 5 مهارات جديدة…محافظة مأرب تختتم برنامج تأهيل حرفي ومهني لـ 254 شابا بتمويل كويتي

الجمعة 03 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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اختتمت جمعية الوصول الإنساني، اليوم، بمحافظة مأرب، برنامج تأهيل حرفي ومهني للشباب، في المحافظات المحررة بهدف تحسين سبل العيش لهم وإكسابهم مهارات وحرف في خمسة مجالات، بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية.

واستفاد من البرنامج خلال فترة البرنامج من (ديسمبر2022 وحتى فبراير2023)، 254 شابا وشمل: الخياطة والتطريز، صناعة المعجنات والحلويات، الحاسوب والسكرتارية، صناعة البخور والعطور، وصيانة الهاتف.

وأكدت كلمات مدير مكتب الشؤون الاجتماعية عبدالحكيم القيسي، ونائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خالد الشجني، والمدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني سالم سعيد، على أهمية إقامة مثل هذه البرامج التدريبية التي تهتم بالتنمية البشرية ضمن مشاريع التعافي للتدخلات الإنسانية وتهيئة الطاقات المجتمعية والشبابية لدور فاعل في التنمية والإنتاج والاندماج في السوق.