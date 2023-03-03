مكتب الشباب والرياضية في مأرب يختتم منافسات بطولة التنشيطية الثانية في الملاكمة لتحسين سبل العيش وإكتساب 5 مهارات جديدة…محافظة مأرب تختتم برنامج تأهيل حرفي ومهني لـ 254 شابا بتمويل كويتي منظمة الصحة العالمية تعلن عن مفاجئة مخيفة وصادمة و تحذر من جائحة جديدة قادمة مسئول كبير في منظمة دولية زار صنعاء يفضح الحوثيين شاهد الفيديو.. محاولة تهريب كمية من المخدرات الى السعودية باستخدام ''الطماطم والرمان'' برشلونة يضرب الريال في عقر داره ويضع قدما في نهائي كأس الملك من مواقع التماس في جبهات محافظة أبين.. وزير الدفاع يؤكد جاهزية الجيش ويضع المليشيات امام خيارين توكل كرمان تطالب بمحاكمة طارق صالح وتصفه بـ ''مدرب القناصة'' وفد امريكي رفيع يزور محافظة المهرة وسفير واشنطن يحدد هدف الزيارة الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة
اختتمت جمعية الوصول الإنساني، اليوم، بمحافظة مأرب، برنامج تأهيل حرفي ومهني للشباب، في المحافظات المحررة بهدف تحسين سبل العيش لهم وإكسابهم مهارات وحرف في خمسة مجالات، بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية.
واستفاد من البرنامج خلال فترة البرنامج من (ديسمبر2022 وحتى فبراير2023)، 254 شابا وشمل: الخياطة والتطريز، صناعة المعجنات والحلويات، الحاسوب والسكرتارية، صناعة البخور والعطور، وصيانة الهاتف.
وأكدت كلمات مدير مكتب الشؤون الاجتماعية عبدالحكيم القيسي، ونائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خالد الشجني، والمدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني سالم سعيد، على أهمية إقامة مثل هذه البرامج التدريبية التي تهتم بالتنمية البشرية ضمن مشاريع التعافي للتدخلات الإنسانية وتهيئة الطاقات المجتمعية والشبابية لدور فاعل في التنمية والإنتاج والاندماج في السوق.