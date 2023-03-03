منظمة الصحة العالمية تعلن عن مفاجئة مخيفة وصادمة و تحذر من جائحة جديدة قادمة

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حث ريتشارد بيبودي عالم الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية دول العالم على الاستعداد لمواجهة انتشار جائحة انفلونزا الطيور.
ويحذر العالم في تصريح لصحيفة El Pais ، من خطر جائحة إنفلونزا الطيور لأن الفيروس المسبب لها أصبح قادرا على الانتقال من شخص إلى آخر.
ويقول: "هناك خوف من أن يكتسب الفيروس القدرة على الإنتقال من شخص إلى آخر وبصورة مستدامة. لذلك يمكن أن يتسبب بانتشار جائحة جديدة، وعلينا الاستعداد لمواجهتها".
ويضيف: يتابع العلماء تطور الفيروسات ويعملون على ابتكار لقاحات مضادة لها تكون جاهزة عند الطلب.
ولكن انفلونزا الطيور المتفشية حاليا يسببها نوع خاص من فيروس A (H5N1).
ويوصي عالم الأوبئة باليقظة والانتباه وخاصة بالنسبة للعاملين في مزارع تربية الدواجن كما حث على عدم لمس الطيور، وكذلك الحيوانات الأخرى، النافقة أو المحتضرة.
وكان عالم الفيروسات الروسي أناتولي ألتشتاين قد اعلن في وقت سابق أن فيروس انفلونزا الطيور يشكل خطورة جدية.
لذلك يجب على العلماء العمل بجد من أجل عدم اكتسابه القدرة على الانتقال من شخص إلى آخر