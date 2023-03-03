مسئول كبير في منظمة دولية زار صنعاء يفضح الحوثيين

الجمعة 03 مارس - آذار 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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شكا الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، الدكتور کریستوس کريستو، من القيود التي تفرضها سلطة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الأعمال الإنسانية في مناطق نفوذها.

وقالت المنظمة في بيان لها إن کريستو زار الأربعاء، صنعاء، وعقد عدة اجتماعات مع سلطة الحوثيين، حيث ناقش "العقبات التي تواجهها المنظمة الدولية"، واقترح "اتفاقية إنسانية خاصة طويلة الأمد التعزيز التعاون، وتحسين إيصال المساعدات الأساسية، وتعزيز قدرة منظمة أطباء بلا حدود علي توفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة للسكان في اليمن".

وأعرب المسؤول الدولي "عن قلق منظمة أطباء بلا حدود بشأن مستويات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي التي شوهدت في العيادات التي تدعمها في عدة محافظات""، مشيرا الى أن نقاشاته "تناولت أيضا الثغرات في نظام الرعاية الصحية - لا سيما الحاجة إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية ومستوى التطعيم في البلاد".

ولفت رئيس "أطباء بلا حدود" الى "التحديات الإضافية التي تخلقها قيود الحركة (في مناطق سيطرة الميليشيا)، في توفير الرعاية الصحية المنقذة للحياة في اليمن"

وقال: "کمنظمة إنسانية طبية، يجب علينا أن نعمل بسلاسة وفعالية للاستجابة للحالات الطارئة؛ ولكن هذا أمر صعب مع العديد من العوائق البيروقراطية التي نواجهها، بما في ذلك الحاجة إلى تصاريح السفر".

وأضاف کريستو: "نحن بحاجة إلى المرونة والاستقلالية لتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة بشکل فعال عند ظهورها".

وتابع: ""تأخرت عملياتنا بسبب تحديات قيود الحركة على كلا من الموظفين والإمدادات الأساسية"، لافتاً الى أن "التأخير في استيراد الإمدادات الطبية ونقلها يجعل توفير مستو جيد من الخدمات الطبية التي يحتاجها الناس صعبا للغاية".

واختتم الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود حديثه بالقول: "نحن بحاجة أن يكون زملائنا من الإناث والذكور قادرين على أداء عملهم وفقا للاحتياجات الطبية. كما نريدهم أن يكونوا قادرين على النمو والتعلم ومشاركة المعرفة، لصالح الأشخاص الذين يعالجونهم".