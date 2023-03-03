مسئول كبير في منظمة دولية زار صنعاء يفضح الحوثيين شاهد الفيديو.. محاولة تهريب كمية من المخدرات الى السعودية باستخدام ''الطماطم والرمان'' برشلونة يضرب الريال في عقر داره ويضع قدما في نهائي كأس الملك من مواقع التماس في جبهات محافظة أبين.. وزير الدفاع يؤكد جاهزية الجيش ويضع المليشيات امام خيارين توكل كرمان تطالب بمحاكمة طارق صالح وتصفه بـ ''مدرب القناصة'' وفد امريكي رفيع يزور محافظة المهرة وسفير واشنطن يحدد هدف الزيارة الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة حملة تفتيش تستهدف محطات القطاع الخاص لتعبئة أسطوانات الغاز في محافظة مأرب تطورات جديدة في قضية "بلقيس الحداد" .. هذا ما وجهت به سوسن الحوثي الشرعية توجه طلبا عاجلاً الى المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 2015116 حبة، عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر احد المنافذ.
وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ الحديثة، عبارة عن "طماطم ورمان" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار "الطماطم والرمان".
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.