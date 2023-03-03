برشلونة يضرب الريال في عقر داره ويضع قدما في نهائي كأس الملك

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خرج فريق برشلونة بفوز ثمين من ملعب غريمه التقليدي ريال مدريد (1-0) في لقاء "الكلاسيكو" الذي جمعهما مساء يوم الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وجاء هدف الفوز الوحيد بـ"نيران صديقة" سجله البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع فريق ريال مدريد، خطأ في مرماه عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.
وقطع فريق برشلونة شوطا كبيرا نحو المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم 5 أبريل المقبل.
يذكر أن لقاء الذهاب الآخر في الدور قبل النهائي للمسابقة، سيجري مساء اليوم الجمعة، ويجمع فريق أتلتيك بيلباو وضيفه أوساسونا، على ملعب "سان ماميس" بمدينة بلباو.