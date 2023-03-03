من مواقع التماس في جبهات محافظة أبين.. وزير الدفاع يؤكد جاهزية الجيش ويضع المليشيات امام خيارين

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قام وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري امس الخميس بزيارة تفقدية إلى مواقع التماس في جبهة ثرة شمال محافظة أبين.
واطلع وزير الدفاع بمعية قائد الدعم والإسناد في التحالف العربي اللواء سلطان البقمي على المستجدات الميدانية وأوضاع المقاتلين المرابطين في جبهات العزة والكرامة وما يقومون به من بطولات أسطورية في التصدي لمليشيا الإرهاب الحوثية الناكثة لكل العهود والمواثيق.
وأشاد وزير الدفاع بالجاهزية والروح المعنوية للأبطال الشجعان في جبهة ثرة.. مثمنا التضحيات والبطولات التي يجترحها الأبطال الأشاوس من ضباط وصف وجنود ورجال المقاومة في مختلف جبهات القتال لكسر المشروع الإيراني المهدد لأمن اليمن والمنطقة.
وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة تتمتع بجاهزية قتالية عالية وعلى أهبة الاستعداد لهزيمة المشروع الإيراني واستكمال تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية مالم تجنح هذه المليشيات للسلام وفق المرجعيات المتفق عليها.
من جهته عبر قائد الدعم والإسناد في التحالف اللواء البقمي عن اعجابه بما يتمتع به الأبطال في الجبهة من معنويات قتالية عالية..مؤكدا استمرار التحالف في تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة حتى تحقيق السلام الشامل.
وعبر منتسبو جبهة ثرة بقيادة طه حسين أبوبكر عن امتنانهم لوزير الدفاع والوفد المرافق له على هذه الزيارة التي ترفع الروح المعنوية لدى المقاتلين مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ المهام الموكلة إليهم لتحرير ما تبقى من تراب الوطن.
رافق وزير الدفاع في الزيارة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن العمري وقائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد صالح الشاعري ومدير القاعدة الإدارية العميد علي الكود، وفق الاعلام الرسمي .