وفد امريكي رفيع يزور محافظة المهرة وسفير واشنطن يحدد هدف الزيارة

الجمعة 03 مارس - آذار 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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زار وفد أمريكي رفيع، يضم السفير، ستيفن فاجن، وقائد القوات البحرية الأمريكية، براد كوبر، محافظة المهرة لبحث ملف مكافحة التهريب وتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة.

وقال مركز المهرة الإعلامي التابع للسلطة المحلية إن المحافظ محمد علي ياسر التقى الوفد الأمريكي في مقر قيادة التحالف وبحث معهم أنشطة التهريب المستمرة عبر سواحل المحافظة.

واستعرض المحافظ جهود السلطة المحلية في تعزيز الإجراءات الأمنية والحفاظ على الاستقرار وتنفيذ مكافحة تهريب الأسلحة والممنوعات عبر سواحل المحافظة ومنافذها.

من جانبه، أشار السفير الأمريكي إلى إن الزيارة تأتي لإظهار دعم الولايات المتحدة لليمن ولمحافظة المهرة، وتعزيز العديد من الجوانب كالدعم في المجال الأمني ،ومكافحة التهريب والإرهاب.

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي للمهرة غداة إعلان القيادة المركزية الأمريكية اعتراض شحنة أسلحة إيرانية في خليج عٌمان، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.

وخلال الشهرين الماضيين، قال الجيش الأمريكي إن قواته ضبطت أكثر من خمسة آلاف قطعة سلاح وذخائر عدة، كانت في طريقها إلى اليمن.