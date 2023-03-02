الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة حملة تفتيش تستهدف محطات القطاع الخاص لتعبئة أسطوانات الغاز في محافظة مأرب تطورات جديدة في قضية "بلقيس الحداد" .. هذا ما وجهت به سوسن الحوثي الشرعية توجه طلبا عاجلاً الى المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إصلاح تعز يعلق على زيارة «طارق صالح» الى مدينة تعز اتفاق يمني روسي بخصوص إنهاء الحرب والجهود السياسية لإحلال السلام السعودية تستحوذ على منتجات عالمية عبر صفقة تجاوز قيمتها 2.65 مليار دولار مجلس القيادة الرئاسي يعقد جلسة هامة لمناقشة الاوضاع الاقتصادية واستحقاقات المرحلة موافقة قطرية على تدريب وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية اليمنية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والهلال الأحمر السعودي يقدمان 30 سيارة إسعاف في 6 محافظات يمنية
توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ونبه من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وقال المركز في نشرته الجوية، اليوم الخميس، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، تعز، وأجزاء من شرق حجة وريمة وإب والضالع، كما قد تمتد الأمطار شرقاً نحو بعض مناطق الجوف ومأرب ومرتفعات أبين وشبوة وهضبة حضرموت.
وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها تصل إلى 32 عقدة، متوقعاً هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها مصحوبة بالعواصف الرعدية مع تساقط حبات البرد خلال الساعات الماضية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.
ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، والاحتماء من العواصف الرعدية، ونبّه من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الضباب أو الشابورة المائية، كما نبّه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.