حملة تفتيش تستهدف محطات القطاع الخاص لتعبئة أسطوانات الغاز في محافظة مأرب

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نفّذتشركة الغاز اليمنية ودائرة صافر، في مارب، اليوم الخميس، حملة تفتيش على محطات القطاع الخاص لتعبئة أسطوانات الغاز في المحافظة.
واستهدفت الحملة 7 محطات تابعة للقطاع الخاص تعمل في تعبئة أسطوانات الغاز المنزلية، وتعبئة الباصات، وأسفرت عن ضبط 5 محطات لاتزال في خزاناتها كميات من مادة الغاز، ولم تقم بتعبئتها للمواطنين، فيما كانت خزانات اثنتين من المحطات فارغة.
ووجهت الحملة المحطات التي لاتزال تمتلك مخزون من مادة الغاز بفتح أبوابها للوكلاء وتعبئة الغاز، أو سيتم التوجيه بإيقافها وحرمانها من حصصها المخصصة لها من مادة الغاز.
وأكد مدير الشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط بأنه سيتم إيقاف كل من يحاول احتكار مادة الغاز، لما يسبب ذلك من أزمة لدى المواطنين، داعياً المواطنين إلى التعاون في الرقابة على الوكلاء والإبلاغ عن كل وكيل لا يقوم بتوزيع الغاز المنزلي على الجمهور