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أغلقت محكمة الأموال العامة في صنعاء والتابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية يوم امس الأربعاء باب المرافعات في قضية "مجموعة قصر السلطانة" وأقرت حجز القضية تمهيدا للنطق بالحكم.
وذكرت وسائل اعلام حوثية إن سوسن الحوثي والتي تتولى رئاسة المحكمة أقفلت، أمس الأربعاء، باب المرافعات في قضية قصر السلطانة، وحجزها للحكم والنطق به في الجلسة المقررة في الـ24 من مايو القادم.
وتعود قضية قصر السلطانة إلى منتصف العام 2021، وتواجه بلقيس الحداد و82 آخرين تهمة الحصول على فائدة لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب، الأمر الذي ينفيه المتهمين.