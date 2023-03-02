الشرعية توجه طلبا عاجلاً الى المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

الخميس 02 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن اتخاذ موقف حازم وخطوات جدية لوقف الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن استمرار ايران بإرسال شحنات أسلحة للحوثيين تعد انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية، وتحدي سافر لجهود فرض التهدئة واحلال السلام في اليمن.



وأضاف الإرياني "أن ضبط البحرية البريطانية شحنة أسلحة إيرانية جديدة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الارهابية، تتكون من صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع من نوع "Dehlavieh"، ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين في انتهاك سافر للقرارات الدولية".



وأوضح وزير الإعلام "أن القوات البحرية المشتركة تمكنت من تنفيذ سبع عمليات اعتراض في الأشهر الثلاثة الماضية، واستولت على 5000 قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، و7000 فتيل تقريبي للصواريخ، و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 مضاد للدبابات، وصواريخ موجهة ومكونات صواريخ باليستية"‏.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الارياني أوضح أن تصعيد النظام الإيراني لعمليات تهريب السلاح للحوثيين تؤكد نواياه في إجهاض الجهود الدولية للتهدئة واستعادة الهدنة، ووقوفه حجر عثرة أمام السلام في اليمن، واستخدامه للحوثيين اداة لتنفيذ سياساته في زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.



ودعا وزير الإعلام، لدعم قوات خفر السواحل اليمنية لرفع جاهزيتها في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.