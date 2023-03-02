إصلاح تعز يعلق على زيارة «طارق صالح» الى مدينة تعز

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رحب رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز أحمد عبدالملك المقرمي، بزيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح إلى مدينة تعز.
وقال المقرمي في تصريح لقناة سهيل، "نحن نعول على مثل هذه الزيارات في وحدة الصف واتحاد الكلمة، إذ أنه لا نريد أن تتشظى اليمن إلى مقاطعات ومناطق نفوذ تكون متصلة بشخص ما أو بعضو ما وإنما نريد أن تكون اليمن كلها في إطار الجمع والكل والوحدة والاتحاد".
وأضاف المقرمي "أن مثل هذه الزيارات لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي نريدها أن تعمل بصف واحد وبجهود متلاحمة مع رئيس المجلس وأن يكون جهود الجميع في اتجاه تحرير الوطن بشكل عام وإسقاط مشروع الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران".
وزار امس الأربعاء العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي مدينة تعز، والتقى قيادة السلطة المحلية والأمنية والعسكرية.
وتعد هذه الزيارة للعميد طارق صالح هي الأولى لمدينة تعز التي تعيش تحت وطأة حصار مليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران منذ أكثر من سبع سنوات.