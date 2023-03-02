اتفاق يمني روسي بخصوص إنهاء الحرب والجهود السياسية لإحلال السلام

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تناول اللقاء الذي عقد على هامش قمة مجموعة اتصال حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو، تطورات الأوضاع في اليمن وآفاق الحل السياسي ودور روسيا البناء والداعم لجهود إحلال السلام في اليمن.
. وأكد الجانبان، على أهمية الدفع بالجهود السياسية وإنهاء الحرب بما يلبي تطلعات اليمنيين ويخدم الاستقرار في المنطقة.
وقبل ايام أجرى وفد سعودي مرتبط بالملف اليمني جولة في موسكو استغرقت عدة أيام، شهدت شرح ونقاش الأزمة اليمنية، والجهود السعودية المبذولة اقتصاديا وتنمويا وسياسيا لحل الأزمة، وذلك مع مسؤولين روس وكبار الموظفين الحكوميين والبرلمانيين، إلى جانب رؤساء بمراكز تفكير وباحثين.