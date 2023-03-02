السعودية تستحوذ على منتجات عالمية عبر صفقة تجاوز قيمتها 2.65 مليار دولار

الخميس 02 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكملت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من خلال إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل صفقة الاستحواذ على شركة (فالفولين غلوبال أوبريشن) التابعة لشركة (فالفولين) الأمريكية وذلك بقيمة 2.65 مليار دولار.

ووفقاً لوكالة الانباء السعودية (واس)، فان (أرامكو السعودية) تهدف من خلال هذا الاستحواذ الذي يأتي بعد توقيع الشركتين اتفاقية شراء الأسهم المعلن عنها في الأول من أغسطس الماضي، إلى أن تصبح

واحدة من أبرز العلامات التجارية المتكاملة في العالم بمجال زيوت التشحيم. وقالت الوكالة " بموجب هذه الصفقة ستمتلك (أرامكو السعودية) العلامة التجارية (فالفولين) فيما يتعلق بأعمال المنتجات فيما ستمتلك شركة (فالفولين) العلامة التجارية فيما يتعلق بأعمال خدمات البيع بالتجزئة الخاصة بها حيث تخطط (أرامكو) و(فالفولين) للعمل معا لمواصلة انتشار ملكية علامة (فالفولين) التجارية على مستوى العالم". واضافت الوكالة" ان فالفولين غلوبال أوبريشن ستستمر في أعمالها من خلال مقرها الرئيس في مدينة (ليكسينغتون) بولاية (كنتاكي) الأميركية".

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في (أرامكو السعودية) محمد القحطاني "سيؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز إستراتيجيتنا الدولية فيما يتعلق بمواد زيوت التشحيم كما يتيح الاستفادة المثلى من قدراتنا العالمية على صعيد إنتاج زيوت الأساس والبحث والتطوير".

واضاف القحطاني "ان الاستحواذ يمثل فرصة مشجعة لتعزيز علاقتنا مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال توسيع نطاق حضور (فالفولين غلوبال أوبريشن) كشركة رائدة بين العلامات التجارية متعددة الجنسيات لزيوت التشحيم وهي المكانة التي شغلتها لأكثر من قرن ونصف".

فيما توقع كبير الإداريين التنفيذيين في شركة (فالفولين) سام ميتشيل، أن تحقق شركة (فالفولين) عوائد رأسمالية كبيرة لمساهمينا من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم على مدار 18 شهر المقبلة وسيسمح لنا كل ذلك بتركيز جهودنا على علامتنا التجارية وتعزيزها كمزود رئيس لخدمات ما بعد البيع للسيارات.