موافقة قطرية على تدريب وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية اليمنية

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أعلنت دولة قطر استعدادها لتدريب وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية اليمنية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، التقى مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، على هامش مشاركته في اعمال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في العاصمة التونسية.
وقال رئيس الوزراء القطري إن بلاده تطلع إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لخدم الأمن العربي المشترك، مؤكداً اهتمام في مجال تدريب وتأهيل كوادر منتسبي وزارة الداخلية اليمنية.
وفي ذات السياق، أثنى "حيدان" خلال لقائه بأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان جهود أمانته في التحضير والإعداد المتميز لانجاح جدول اعمال الدورة الأربعين لاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب ودور الأمانة المستمر في دعم اليمن.