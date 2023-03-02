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آخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الخميس 02 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس - 02/03/2023

صنعاء

-الدولار الأمريكي

شراء = 545 بيع = 548 

-الريال السعودي

شراء = 145 بيع = 146 

عدن 

-الدولار الأمريكي

شراء = 1235 بيع = 1247 

-الريال السعودي

شراء = 328 بيع = 330

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