آخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس - 02/03/2023
صنعاء
-الدولار الأمريكي
شراء = 545 بيع = 548
-الريال السعودي
شراء = 145 بيع = 146
عدن
-الدولار الأمريكي
شراء = 1235 بيع = 1247
-الريال السعودي
شراء = 328 بيع = 330