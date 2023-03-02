ملخص كلمة اليمن خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

الخميس 02 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الداخلية اللواء الركن براهيم حيدان، " إن جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتعاون القوات الدولية مع قوات خفر السواحل اليمني قد أسهمت في إفشال الكثير من تهريب السلاح والمخدرات".

وشدد الوزيرً على ضرورة العمل بوتيرة أكبر للانتصار في معركة مكافحة التهريب والإرهاب وغسيل الأموال.

وأوضح في كلمة اليمن خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، سعي الحكومة الشرعية منذ اللحظة الأولى لإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي نحو الذهاب لسلام مستدام وإنهاء الحرب والصراع واستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية وأن إنهاء الانقلاب كان الهدف الرئيسي للمجلس، إلا أن الأطماع الخارجية الإيرانية استغلت المرحلة الانتقالية ورأت في اليمن أرضية رخوة للانطلاق منها في تهديد دول الاقليم.

وجدد تأكيده أن التخادم الواضح بين ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وبقية التنظيمات الإرهابية والتي كانت في أوضح صورها في إعلان تبادل الأسرى وتبادل الخبرات والتدريب والسلاح، لبرهان عملي على مصداقية قرار الأمانة العامة لمجلسنا الموقر في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

واشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل في إطار تحقيق أهداف مجلس القيادة الرئاسي والاستمرار في لملمة وتوحيد كافة الأجهزة الأمنية على مواجهة قوى الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة.

في سياق متصل بحث وزير الداخلية، مع نظيره المصري اللواء محمود توفيق، التعاون الأمني بين البلدين في مجال التدريب والتأهيل.

وفي اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، أكد اللواء حيدان، على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين ودور مصر الداعم للحكومة الشرعية.

من جهته أعرب وزير الداخلية المصري عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين من خلال نقل التجارب وتأهيل كوادر ومنتسبي وزارة الداخلية اليمنية لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة الدولية من عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات التي يهدد أمن البلدين.