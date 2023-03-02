وفد عسكري رفيع من قيادة التحالف يعقد اجتماعا في شبوة

الخميس 02 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وفدا من قيادة قوات التحالف بقيادة السعودية، التقى امس في محافظة شبوة عدد من القادة العسكريين بالجيش اليمني.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وفد التحالف أهمية إقامة ''يمن سعيد'' يستوعب كافه المكونات اليمنية، وذلك في سبيل إنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وفق الوكالة.

من جانبهم، شدّد القادة العسكريين بمحافظة شبوة حرصهم على مستقبل اليمن، وتوحيد الصف، ونبذ الخلافات، وعدم التصعيد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.

اللقاء عقد في ظل غياب وزير محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، عن المحافظة منذ عدة أشهر.

وهذا اللقاء هو الأول منذ أحداث أغسطس/آب الماضي التي شهدتها مدينة عتق مركز محافظة شبوة، بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات والتي انتهت بسيطرة الأخيرة على المدينة وخروج قوات الجيش والتمركز على أطراف المدينة.