بيان رسمي يكشف تفاصيل مصادرة شحنة صواريخ كبيرة وخطيرة قبل وصولها الى الحوثيين.. كيف تم كشفها وأين ومتى؟

الخميس 02 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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صادرت البحرية الملكية البريطانية شحنة صواريخ إيرانية في خليج عُمان، كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها قدمت دعمًا استخباراتيًا جويًا ومراقبة واستطلاعًا للبحرية الملكية البريطانية في خليج عمان في 23 فبراير، مما أدى إلى اكتشاف شحنة أسلحة غير مشروعة قادمة من إيران.

وأضافت في بيان لها أن تلك الجهود المنسقة بين القوات البحرية الأمريكية والبريطانية، أدت إلى قيام الفرقاطة البحرية الملكية HMS Lancaster (F229) بمصادرة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ومكونات الصواريخ من قارب صغير نشأ من إيران.

وتابعت اكتشفت القوات البريطانية حزمًا تضمنت نسخًا إيرانية من صواريخ 9M133 Kornet الروسية الموجهة المضادة للدبابات، والمعروفة في إيران باسم "Dehlavieh"، ومكونات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

ونقل البيان عن نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الأسطول الخامس الأمريكي والمشترك القوات البحرية، القول: "سنواصل العمل مع شركائنا في متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي".

وأشار إلى أن عملية المصادرة تمت في ممر بحري يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى اليمن، مؤكداً أن "التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين في اليمن ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي".

وأوضح البيان أنه وفي الأشهر الثلاثة الماضية، أسفرت سبع عمليات اعتراض رئيسية عن استيلاء القوات البحرية الأمريكية والشريكة (مقرها المنامة) على أكثر من 5000 قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، و7000 فتيل تقريبي للصواريخ، و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 مضادًا للدبابات، والصواريخ الموجهة ومكونات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والمخدرات غير المشروعة بقيمة 80 مليون دولار.