تعرف على تقنية جديدة تشحن هاتفك بخمس دقائق فقط!

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كشفت Redmi عن تقنية شحن جديدة طورتها لتكون أسرع تقنية قادرة على شحن الهواتف في العالم حاليا.
وتبعا لموقع iphones.ru فإن Redmi استعرضت تقنيتها الجديدة مع هاتف Redmi Note 12 Discovery مجهّز ببطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، وتمكنت من خلال هذه التقنية من ملء سعة بطارية الهاتف بنسبة 50% خلال دقيقنين و11 ثانية، وامتلأت بطارية الجهاز بنسبة 100 % خلال 4 دقائق و54 ثانية.
إقرأ المزيد Honor تكشف عن هاتف لم تطرح مثله من قبل وتعمل تقنية الشحن الجديدة تبعا للتسريبات مع شواحن باستطاعة 300 واط، وتتفوق على تقنية الشحن باستطاعة 240 واطاً، والتي كانت قد استعرضتها Redmi سابقا مع هاتف Note 12 Discovery Edition .
ومن المتوقع أن تظهر تقنية الشحن الجديدة مع بعض هواتف Redmi التي قد تطرح في النصف الثاني من العام الجاري وفي عدد من الهواتف الجديدة ذات الفئة العالية تقنيا