وفد سعودي يناقش في موسكو الأزمة اليمنية

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - الشرق الأوسط

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أجرى وفد سعودي مرتبط بالملف اليمني جولة في موسكو استغرقت عدة أيام، شهدت شرح ونقاش الأزمة اليمنية، والجهود السعودية المبذولة اقتصاديا وتنمويا وسياسيا لحل الأزمة، وذلك مع مسؤولين روس وكبار الموظفين الحكوميين والبرلمانيين، إلى جانب رؤساء بمراكز تفكير وباحثين.

وأوضح السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، أنه ناقش مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لـ«الشرق الأوسط» ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في موسكو، الحالة اليمنية.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استعرضت جهود المملكة السياسية والاقتصادية والإغاثية والأمنية وجهود وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام».

وشهدت الجولة مشاركة ممثلين عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن الجولة، وممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشملت أيضا لقاءً مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون المنظمات الدولية سيرغي فيرشينين، إذ قدم الفريق السعودي «شرحاً عن جهود المملكة السياسية والإغاثية والاقتصادية لدعم اليمن الشقيق وكذلك جهود وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام»، وفقا لآل جابر.

وشملت الزيارة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية السعودية في مجلس الاتحاد الروسي بيلان حامتشييف بحضور عدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية.كما زار الوفد والتقى مدير معهد الدراسات الشرقية فيتالي نعومكين وأعضاء في المعهد.

وقال السفير السعودي: «ناقشنا الوضع الراهن في اليمن وجهود المملكة السياسية والاقتصادية والإغاثية والأمنية وجهود وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة».

والتقى الوفد السعودي أيضاً الباحث الروسي أليكساندر يكافينكو لدى زيارته الأكاديمية الدبلوماسية الروسية.

وتسعى الدبلوماسية السعودية مع مختلف الدول والقوى الدولية إلى شرح الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية التي تشهد بداية الشهر المقبل ذكرى عام على تأسيس مجلس القيادة الرئاسي الذي تمخض عن مشاورات الرياض اليمنية والذي يتمتع بدعم خليجي ودولي، كما تشهد ذكرى مرور عام على أول هدنة برعاية أممية ودعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.