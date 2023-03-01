العميد طارق صالح يترأس إجتماعا أمنياً وعسكرياً في محافظة تعز ويؤكد:تعز مهد الثورات ومنها سيكون تحرير الوطن من المليشيات الحوثية

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - سبأ

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ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، اليوم، اجتماعا بحضور محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان وقيادة المحور والالوية العسكرية والأجهزة الامنية لمناقشة الأوضاع والمستجدات في المحافظة.

وخلال الاجتماع أشاد العميد طارق بالملاحم البطولية التي سطرها أبناء المحافظة ضد العدو الحوثي مؤكدا أن المليشيات رفضت كل الجهود لفتح الطرقات لأنها تدرك أن تعز مهد الثورات وحاملة المشروع الوطني والرافعة السياسية لليمن ومنها وبها سيكون تحرير الوطن من المليشيات الحوثية المتخلفة ويجب أن نتعايش ونفهم أن المشروع الحوثي الإيراني مشروع قذر يقوم على زراعة الفتن والخلافات ليتسيد الموقف.

مضيفا :" نتوجه بالشكر لإخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الذين وقفوا معنا وقدموا التضحيات الجسيمة بينما الحوثي هذه الأيام يلعب على اسطوانة أن التحالف سيتخلى عن اليمن وهذا كلام غير وارد، السعودية والإمارات قدموا دماء أبنائهم في اليمن وبذلوا التضحيات ومازالوا ونحن في اليمن لا يمكن أن نكون الإ ضمن المشروع العربي مؤكدا أن المرحلة ستشهد خطوات عملية في الجوانب العسكرية والأمنية ".

وفي الاجتماع اعتبر المحافظ رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان أن الزيارة تفتح آفاقا واسعة للتعاون وتحقيق مزيد من التوافق الوطني والعمل المشترك لما فيه مواجهة العدو الذي يتربص بالجميع وأن تعز تمد يدها للجميع لاستكمال معركة التحرير وأن الجيش الوطني والاجهزة الأمنية بالمحافظة بكامل الاستعداد للعمل وفق رؤية واحدة لتحرير المحافظة واستعادة الوطن من المليشيات الإيرانية مثمنا الدور الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في مختلف الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية والتنموية ومنها دعمهم مشاريع طريق المخأ الكدحة وطريق هيجة العبد وعدد من المشاريع الطارئة والمستدامة التي خففت المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة.

من جهته أكد أركان حرب محور تعز العسكري العميد عبد العزيز المجيدي أن الجيش الوطني على أتم الاستعداد والجاهزية للعمل مع القوات المشتركة وقوات الساحل وحراس الجمهورية لتحرير المحافظة والبلاد بشكل عام، مستعرضا أوضاع الجبهات وما تشهده من مواجهات مستمرة ومحاولات مستمرة للعدو الحوثي لاختراق الجبهات والمواقع والدفع بحشود كبيرة الى مختلف الجبهات ولابد أن نكون صفا واحدا لهزيمة هذه المليشيات الإمامية.

من جانبه استعرض نائب مدير شرطة المحافظة العقيد أنيس الشميري تقريرا حول الاوضاع الامنية والجهود التي تبذلها الأجهزة الامنية لضبط الخلايا والمخلين بالأمن والاستقرار كما القيت عدد من المداخلات تطرقت الى الأوضاع العسكرية في الجبهات وأهمية الخروج برؤية موحدة للعمل المشترك خلال المرحلة القادمة.