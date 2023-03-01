الشرعية تبلغ واشنطن تمسكها بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأربعاء، أن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، في مدينة جنيف السويسرية، المبعوث الأمريكي الى اليمن تيم ليندركينغ.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر إزاء عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، إضافة الى نتائج مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.



وشدد رئيس الوزراء، على اهمية تكامل كافة الجهود باتجاه غاية واحدة وهو سلام عادل ومستدام استنادا الى المرجعيات المتوافق عليها محليا ومؤيدة دوليا.



وأشاد معين عبدالملك، بالدعم الامريكي للشعب اليمني، واخرها ما اعلنته من تعهدات في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023م بمبلغ 444 مليون دولار.



كما تم التطرق الى الجهود المستمرة للدفع بعملية السلام في اليمن، والمواقف الإقليمية والدولية المطلوبة للضغط على جماعة الحوثي.



وجدد معين عبدالملك، التأكيد على دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتحركات وجهود الأمم المتحدة، لإرساء دعائم السلام وانهاء الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي.



بدوره، جدد المبعوث الأمريكي، دعم بلاده لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن، مؤكدا الحرص على دعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الحكومة في جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية، منوها بموقف الحكومة وحرصها على إحلال السلام والتعاطي بإيجابية مع الجهود الإقليمية والاممية والدولية.