وفاة 7 مختطفين مدنيين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير الاماراتي ويبلغه تمسك الحكومة اليمنية بالقرار 2216 سيئون تحتفل بتكريم 73 حافظا لكتاب الله ومجازا لمتن تحفة الأطفال وكيل وزارة الداخلية يزور فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمأرب تسهيلا لإجراءات الحج .. وزارة الأوقاف توقع اتفاقية تعاون مع بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر البركاني وصفها بالعمل البطولي.. مأرب برس يرصد أبرز التفاعلات على أول زيارة للعميد طارق صالح الى مدينة تعز دولة عربية في الصدارة.. تصنيف دول العالم الأرخص في سعر رغيف الخبز بيان عاجل لنقابة الصحفيين اليمنيين بشأن ما حدث لمبنى النقابة في العاصمة عدن من مدينة تعز.. طارق صالح يعترف ويحذر من أمر واحد يراهن عليه الحوثي شاهد.. طارق صالح في مدينة تعز لأول مرة منذ اندلاع الحرب
وثق تقرير حقوقي وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي تحت التعذيب، وذلك في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وذكر التقرير، الذي أشهرته اليوم في مدينة مأرب منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، أنه وثق جرائم تعذيب متنوعة تصل إلى 120 مختطفاً ومخفياً قسراً في سجون المليشيا.
وقالت المنظمة إنها تلقت العام الماضي (108) بلاغات بحالات اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائن الأمنية والعسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية.
كما تمكن فريقها القانوني من التحقق في 86 حالة اختطاف من إجمالي البلاغات، ووثق 38 حالة إخفاء قسري في معتقلاتها.
التقرير أشار إلى تطويع مليشيا الحوثي للقضاء كأداة لإصدار قرارات إعدام وسجن سياسية ضد المعارضين لها.
وقال التقرير إن المليشيا أصدرت خلال فترة التقرير 31 قرار إعدام بحق المختطفين من أبناء محافظات المحويت وصعدة وصنعاء ومحافظات أخرى، مؤكداً بأنها قرارات سياسية فاقدة للمشروعية وتستخدمها المليشيا للابتزاز السياسي والمالي والإعلامي.