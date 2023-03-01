وفاة 7 مختطفين مدنيين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 94

وثق تقرير حقوقي وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي تحت التعذيب، وذلك في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكر التقرير، الذي أشهرته اليوم في مدينة مأرب منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، أنه وثق جرائم تعذيب متنوعة تصل إلى 120 مختطفاً ومخفياً قسراً في سجون المليشيا.

وقالت المنظمة إنها تلقت العام الماضي (108) بلاغات بحالات اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائن الأمنية والعسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية.

كما تمكن فريقها القانوني من التحقق في 86 حالة اختطاف من إجمالي البلاغات، ووثق 38 حالة إخفاء قسري في معتقلاتها.

التقرير أشار إلى تطويع مليشيا الحوثي للقضاء كأداة لإصدار قرارات إعدام وسجن سياسية ضد المعارضين لها.

وقال التقرير إن المليشيا أصدرت خلال فترة التقرير 31 قرار إعدام بحق المختطفين من أبناء محافظات المحويت وصعدة وصنعاء ومحافظات أخرى، مؤكداً بأنها قرارات سياسية فاقدة للمشروعية وتستخدمها المليشيا للابتزاز السياسي والمالي والإعلامي.