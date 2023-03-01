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رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير الاماراتي ويبلغه تمسك الحكومة اليمنية بالقرار 2216

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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رئيس استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء سفير دولة الامارات العربية المتحدة محمد حمد الزعابي

 

و تطرق اللقاء الى مستجدات الاوضاع المحلية، والجهود الاقليمية والدولية الرامية الى احياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية وفقا لمرجعيات الحل الشامل للازمة اليمنية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

كما اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالتعهدات الاماراتية الاخيرة في مؤتمر المانحين، وبجهود مؤسساتها التمويلية وهيئاتها الخيرية، في دعم الاقتصاد اليمني، واعادة تأهيل الخدمات، والتخفيف من المعاناة الانسانية في المحافظات المحررة. 

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