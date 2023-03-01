وفاة 7 مختطفين مدنيين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير الاماراتي ويبلغه تمسك الحكومة اليمنية بالقرار 2216 سيئون تحتفل بتكريم 73 حافظا لكتاب الله ومجازا لمتن تحفة الأطفال وكيل وزارة الداخلية يزور فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمأرب تسهيلا لإجراءات الحج .. وزارة الأوقاف توقع اتفاقية تعاون مع بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر البركاني وصفها بالعمل البطولي.. مأرب برس يرصد أبرز التفاعلات على أول زيارة للعميد طارق صالح الى مدينة تعز دولة عربية في الصدارة.. تصنيف دول العالم الأرخص في سعر رغيف الخبز بيان عاجل لنقابة الصحفيين اليمنيين بشأن ما حدث لمبنى النقابة في العاصمة عدن من مدينة تعز.. طارق صالح يعترف ويحذر من أمر واحد يراهن عليه الحوثي شاهد.. طارق صالح في مدينة تعز لأول مرة منذ اندلاع الحرب
رئيس استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء سفير دولة الامارات العربية المتحدة محمد حمد الزعابي
و تطرق اللقاء الى مستجدات الاوضاع المحلية، والجهود الاقليمية والدولية الرامية الى احياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية وفقا لمرجعيات الحل الشامل للازمة اليمنية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
كما اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالتعهدات الاماراتية الاخيرة في مؤتمر المانحين، وبجهود مؤسساتها التمويلية وهيئاتها الخيرية، في دعم الاقتصاد اليمني، واعادة تأهيل الخدمات، والتخفيف من المعاناة الانسانية في المحافظات المحررة.