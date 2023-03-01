سيئون تحتفل بتكريم 73 حافظا لكتاب الله ومجازا لمتن تحفة الأطفال

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 104

احتفلت مدارس تحفيظ القرآن الكريم بحي القرن بمديرة سيئون اليوم بتكريم ٧٣ حافظا وحافظة لكتاب الله ومجازا لمتن تحفة الأطفال برعاية مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء وإشراف الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم مكتب سيئون .

وتم بالحفل تكريم ٢٨ حافظا وحافظة للقرآن الكريم و ٢٨ حافظا وحافظة لفئة عشرين جزءا و 17 مجازا في متن تحفة الأطفال.

وفي الحفل أشار مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت والصحراء الشيخ محمد فؤاد بلفاس إلى أن النفوس تسري بسماع تخرج مثل هذه الدفعات من حفظة كتاب الله والتي تضيف للمجتمع نورا من أنوار الهداية تبعث الأمل والثقة والتفاؤل أن الخير ما زال موجودا في الأمة.

موضحا أن الفترة القريبة الماضية شهدت تكريم ١٥٠٠ حافظا وحافظة لكتاب الله. ولفت الشيخ بلفاس أن الخير ما كان له أن يستمر لولا جهود أناس مخلصين احسو بالمسؤولية على عاتقهم فجاءت هذه الثمار والمخرجات. مبينا أننا في نعمة نحسد عليها عندما تعج مساجدنا بحلقات الذكر...

مبينا أن ذلك يتطلب من الآباء الدفع بابناءهم وإلحاقهم بحلق حفظ القرآن وعلومه والتربية الصالحة انطلاقا من أنه مشروع تجنى ثمرته في إيجاد الابن الصالح المسلح بالأخلاق الفاضلة والرفعة يوم القيامة لوالديه.

بدوره ثمن عاقل حي النور الشيخ عمر سعدان خباه في كلمة الأهالي بالحي جهود القائمين على تعليم القرآن وتحملهم مشقة تعليم الأبناء وحفظ أوقاتهم بما يحقق لهم النافع والمفيد.

داعيا أولياء الأمور إلى الاهتمام بابناءهم ورعايتهم والمتابعة الجادة لهم خصوصا في أوقات الفراغ خلال إجازة الصيف حفاظا عليهم من الأفكار الضالة والمهددة للسلم الاجتماعي.

وناشد عاقل الحي خباه إلى تعزيز اللحمة الاجتماعية وجمع الكلمة والتعاون خدمة للصالح العام ونبذ الظواهر الدخيلة على المجتمع. إلى ذلك استعرض ضيف الحفل نائب رئيس جامعة القرآن والعلوم الإسلامية الدكتور عبد الله أحمد بن عثمان الجوائز التي يتحصل عليها حافظ كتاب الله وولي أمره يوم القيامة من تاج الوقار والرفعة والكرامة. منوها أن كوكبة حفاظ كتاب الله يجب أن يفتخر الناس بهم اليوم وغرس حب القرآن في النشء حتى يعم الخير بالمجتمع .

موجها رسالة للآباء ببذل الجهد في تعلم أبنائهم كتاب الله حتى ينالوا الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. حاثا الجميع إلى الالتفاف حول حلقات الذكر ودعمها كلا حسب استطاعته حتى يستمر الخير والعطاء وتعم البركة بينهم.

من جانبه أشار الأستاذ أحمد خندور في كلمة لجنة الحفل ومدارس التحفيظ أن الحفل يأتي ابتهاج وتكريم لحفاظ وحافظات كتاب الله الذين تخرجوا من ١٥ مركزا ومدرسة تحفيظ. متقدما بالشكر والتقدير لآباء وأمهات حفاظ كتاب الله وكذ ااهل الخير والإحسان والمعلمين والمربين. وتخلل الحفل كلمة الحافظ ألقاها الحافظ عبد الرحمن حامد بارجاء وعرض مشهد لواقع الحلقات القرآنية تخلله نماذج لحفاظ كتاب الله والمجازين لتحفة الأطفال إلى جانب قصيدة شعرية للطالب إبراهيم صالح القحطاني.

حضر الحفل عددا من أعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي بمديرية سيئون وعقال الحارات وأولياء أمور الحفاظ وجمع غفير اكتظ به جامع البر بسيئون.