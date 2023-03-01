سيئون تحتفل بتكريم 73 حافظا لكتاب الله ومجازا لمتن تحفة الأطفال وكيل وزارة الداخلية يزور فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمأرب تسهيلا لإجراءات الحج .. وزارة الأوقاف توقع اتفاقية تعاون مع بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر البركاني وصفها بالعمل البطولي.. مأرب برس يرصد أبرز التفاعلات على أول زيارة للعميد طارق صالح الى مدينة تعز دولة عربية في الصدارة.. تصنيف دول العالم الأرخص في سعر رغيف الخبز بيان عاجل لنقابة الصحفيين اليمنيين بشأن ما حدث لمبنى النقابة في العاصمة عدن من مدينة تعز.. طارق صالح يعترف ويحذر من أمر واحد يراهن عليه الحوثي شاهد.. طارق صالح في مدينة تعز لأول مرة منذ اندلاع الحرب الشرعية تستعد لـ ''معركة فاصلة'' مع الحوثيين زلزال كبير متوقع في اسطنبول والسلطات تستنفر وتبدأ الإستعدادات
تفقد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن عبود، اليوم، سير العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة مأرب. واستمع الوكيل بن عبود، من مدير عام الفرع العميد عبدالله الأحمر، إلى شرح حول سير العمل في الفرع .
.مشيداً بالجهود التي يقوم بها العاملون بالفرع في خدمة المواطنين ومنح جوازات السفر لليمنيين الراغبين في السفر إلى الخارج. وشدد اللواء بن عبود على ضرورة الاستمرار في الأداء العالي الذي يساعد على إنجاز معاملات المواطنين بصورة دقيقة وسريعة.
من جانبه، أوضح مدير فرع المصلحة بمأرب، أن المصلحة أصدرت خلال العام المنصرم 2022 م ، 64 ألفاً و521 وثيقة جواز سفر بين جديد وتعديل بيانات وبدل تالف وفاقد ومنتهي.