وكيل وزارة الداخلية يزور فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمأرب

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تفقد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن عبود، اليوم، سير العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة مأرب. واستمع الوكيل بن عبود، من مدير عام الفرع العميد عبدالله الأحمر، إلى شرح حول سير العمل في الفرع .

.مشيداً بالجهود التي يقوم بها العاملون بالفرع في خدمة المواطنين ومنح جوازات السفر لليمنيين الراغبين في السفر إلى الخارج. وشدد اللواء بن عبود على ضرورة الاستمرار في الأداء العالي الذي يساعد على إنجاز معاملات المواطنين بصورة دقيقة وسريعة.

من جانبه، أوضح مدير فرع المصلحة بمأرب، أن المصلحة أصدرت خلال العام المنصرم 2022 م ، 64 ألفاً و521 وثيقة جواز سفر بين جديد وتعديل بيانات وبدل تالف وفاقد ومنتهي.