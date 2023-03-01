تسهيلا لإجراءات الحج .. وزارة الأوقاف توقع اتفاقية تعاون مع بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بإشراف مباشر من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، وقع بالعاصمة المؤقتة عدن، الدكتور مختار بن الخضر الرباش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اتفاقية تعاون مشتركة بين الوزارة وبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر الذي مثله عبدالسلام عبدالحافظ الوردي الرئيس التنفيذي للبنك.

وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش، أن التوقيع جاء استناداً إلى آليات وضوابط تسجيل وتفويج الحجاج والمعتمرين اليمنيين والإجراءات التنفيذية المنظمة للأعمال المالية والفنية المتعلقة بخدمات الحج والعمرة، وما يترتب على ذلك من متطلبات بنكية ومصرفية وتنفيذ تحويلات المبالغ في أوقات مزمنة ولا تحتمل التأخير حسب الضوابط والتعليمات المنظمة.

وأضاف الرباش، أن الهدف العام هو حفظ وصون حقوق الحجاج والمعتمرين، وسرعة توفير الخدمات لهم في الأراضي والمشاعر المقدسة.