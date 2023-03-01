البركاني وصفها بالعمل البطولي.. مأرب برس يرصد أبرز التفاعلات على أول زيارة للعميد طارق صالح الى مدينة تعز

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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اعتبر سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب والقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي ، زيارة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي الى مدينة تعز، عمل بطولي.

وكتب البركاني منشورا رصده محرر مأرب برس، على صفحته الرسمية في فيسبوك: ''عمل بطولي رائع ومقدر للعميد طارق صالح زيارته إلى مدينة تعز ووضع حجر الاساس ل8 آبار مياه اسعافية للمدينة وبئر بالسواء وهو عمل مشهود له كرجل دولة وللمنبع الإنساني الذي ارتشف منه العميد وتعلمه من قائد عظيم''.

ووصل طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، صباح الاربعاء، الى مدينة تعز في زيارة هي الأولى للرجل الذي اتحذ من مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز، مقرا له منذ مغادرته صنعاء، وتفكك تحالفه مع الحوثيين عقب مقتل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وتباينت ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الزيارة.

الاعلامي طه صالح قال معلقا ''شعب عاطفي والعاطفة هي الذي جعلت البلاد تدخل هذه المتاهة، بدأ بالتسامح مع الحوثي في الساحة مرور بشكرا سلمان وصول الى الترحيب بطارق صالح في تعز''.

اما مدير مكتب الثقافة في تعز عبدالخالق سيف فكتب منشورا ترحيبا قال فيه ''مرحباً بالقائد العميد #طارق_صالح في قلب تعز

وأهلا بكل الكبار الحاضرين معه في يوم استثنائي في هذه المدينة المحفورة على جدار المجد والصمود ونبذ الفرقة

وتشرفت كثيرا بإدارة هذا اللقاء الوطني الكبير مع كل قيادات المحافظة العسكرية والمدنية والقضائية

برعاية محافظ محافظة تعز وسبق ذلك افتتاح أكثر من مشروع وخطوات نعول عليها من أجل المحافظة المظلومة''.

الاعلامي اليمني في قناة الجزيرة احمد الشلفي بدى غير راض عن هذه الزيارة، حيث اقتبس نصا ادبيا جاء فيه:

''الدم ُلم يجفّ بعد

وزائرُالمدينة القاتل يستقبلُ التهاني

عاد مكللاًبالزهو والورود

يعانقُ الجراحَ والجثث

تلعنه المدينة

تلعنه الجدران ُوالشوارع الحزينة

#القناص في تعز''.

الناشط طاهر بشير من محافظة تعز قال ''اول زياره للعميد طارق الى مدينة تعز،هذه الزيارة سوف توحد الكلمة والقلوب والبندقية نحو العدوالحقيقي (يقصد الحوثي) الجاثم على صدور اليمنيين كآفة''.