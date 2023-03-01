دولة عربية في الصدارة.. تصنيف دول العالم الأرخص في سعر رغيف الخبز

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تصدرت الولايات المتحدة دول العالم كأغلى دولة في أسعار رغيف الخبز، بسعر يبلغ 3.27 دولار لكل 500 غرام من الخبز، فيما جاءت تونس في المرتبة الأخيرة في أسعار رغيف الخبز. نشر "إنرغي بروم" (EnergyProm)، وهو مشروع لرصد أداء اقتصاد كازاخستان، تقريرا استند لبيانات موقع Numbeo تصنيفا لدول العالم بأسعار الخبز.

وبعد الولايات المتحدة، جاءت سويسرا في قائمة الدول بأغلى أسعار الخبز، حيث بلغ 3.21 لكل 500 غرام من الخبز، ومن ثم آيسلندا بسعر 2.93 دولار لكل 500 غرام من الخبز.

أما ما يتعلق بأرخص دول العالم بسعر الخبر تصدرت القائمة تونس، ومن ثم جاءت الجزائر وبعدها ليبيا، وفيما يلي قائمة بأرخص دول العالم بسعر الخبر: وعن سبب كون الخبز في دول عربية الأرخص في العالم، قال الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، إن "الخبز في الدول العربية يعتبر رخيصا بفضل الدعم الحكومي وكذلك بسبب المغالاة المصطنعة في تقييم العملات الوطنية