إذاعة روافد تسلط الضوء على الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال في غيل باوزير

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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استضافت اذاعة روافدFM في برنامج خاص كرس للحديث حول الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال ما دون سن الخامسة و الذي قدمته الزميلة الإعلامية نرجس الملاحي الدكتور فائز بازار العوبثاني مدير مكتب الصحة والسكان بغيل باوزير بحضرموت لتسليط الضوء على أهمية الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال التي تستهدف الأطفال ما دون سن الخامسة حتى لمن تم تحصينه واستكمال جرعات التحصين الروتيني في المدارس والمنازل .

و في الحلقة قال الدكتور بازار يجب أن يتحمل أولياء الأمور مسئولياتهم في تحصين اولادهم فمرض شلل الاطفال مرض ليس بسهل وعلى كل أب وأم استغلال فرصة التحصين والتي تبدا من ال٥ من مارس وحتى ال٧ مارس الجاري في عموم مديرية غيل باوزير وضواحيها ، داعيا إلى عدم الاستماع للشائعات والتركيز على كيفية حماية أطفالهم من خلال التحصين ضد هذا المرض الفتاك.

كما استعرض مدير مكتب صحة غيل باوزير جهته خطوات سير تنفيذ الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال انطلاق الفرق و المشرفين والعاملين الثابتين و المتحركين والمتطوعين اللذين سينتشروا في مختلف مناطق المديرية من أجل إنجاح هذه الحملة مؤكدا جهود الحملة الرامي للوصول لجميع الأطفال المستهدفين لهذه الحملة الطارئة في عموم مناطق غيل باوزير.