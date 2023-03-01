بيان عاجل لنقابة الصحفيين اليمنيين بشأن ما حدث لمبنى النقابة في العاصمة عدن

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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اعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأربعاء، قيام مسلحين، باقتحام مقر النقابة في عدن والاستيلاء عليه.

وقالت النقابة في بيان لها، إن “مسلحون أقدموا في وقت متأخر من ليل الثلاثاء على إنزال لافتة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين الكائن في مدينة التواهي بمحافظة عدن واستبدالها بلافتة أخرى”.

كما فرضوا طوقا مسلحا عليها دون معرفة هوية هؤلاء المسلحين في خطوة خطيرة تهدد الحياة النقابية في البلاد، وفقا للبيان.

ودعت النقابة في بيان لها، “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية ومحافظ محافظة عدن أحمد لملس وإدارة أمن عدن إلى سرعة حماية مقر النقابة وإبعاد المسلحين من محيط النقابة.

وأعربت النقابة عن قلقها، البالغ من هذه الخطوة وما قد يتبعها من تداعيات على العمل النقابي، مؤكدة أن حماية النقابة ومقراتها هي مسؤولية السلطات بما يحفظ الحقوق ويصونها ويعزز مكانة مؤسسات المجتمع المدني في البلاد.

وفي وقت سابق، قال نقيب نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن محمود ثابت إن “قوة مسلحة اقتحمت الساعة 11 مساءً (الثلاثاء)، مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في مدينة التواهي، وقامت بنزع لافتة النقابة الإعلانية (البرت) من على واجهة المبنى واستبدالها بلافتة نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بدلاً عنها (نقابة حديثة المنشأ تابعة للمجلس الانتقالي)”.