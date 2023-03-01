من مدينة تعز.. طارق صالح يعترف ويحذر من أمر واحد يراهن عليه الحوثي

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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اعترف العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل صالح، بارتكاب اخطاء سابقة، وذلك في أول زيارة له الى مدينة تعز، منذ اندلاع الحرب.

وقال العميد طارق صالح في اجتماع عقده مع قيادات عسكرية وامنية ومدنية بحضور المحافظ نبيل شمسان ان الحوثي يراهن على زرع الفتن بيننا مضيفا ''وأكرر من تعز معركتنا واحدة ضد هذا العدو''.

وقال''كلنا أخطأنا ومن لم يعترف بأخطائه فهو مخطئ وسيظل مخطئ''.

وعبر طارق صالح عن سعادته بزيارة مدينة تعز قائلا ''شعرنا بدفء تعز منذُ وصولنا إليها''.

وكان طارق صالح حليفا لمليشيات الحوثي، منذ بداية الحرب 2015 حتى مقتل عمه الرئيس الاسبق صالح نهاية 2017، واتهم الرجل بقيادة معارك ضد القوات الحكومية بتعز واستهداف المدنيين من ابناء المحافظة.

ووصل طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، صباح الاربعاء، الى مدينة تعز في زيارة هي الأولى للرجل الذي اتحذ من مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز، مقرا له منذ مغادرته صنعاء، وتفكك تحالفه مع الحوثيين عقب مقتل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.