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شاهد.. طارق صالح في مدينة تعز لأول مرة منذ اندلاع الحرب

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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وصل صباح يوم الأربعاء العميد طارق محمد صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي الى مدينة تعز وذلك في اول زيارة له للمدينة منذ اندلاع الحرب، برفقة قيادات امنية وعسكرية.

وترأس العميد طارق صالح إجتماعا رفيعا للقيادات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة، كما تجوال في شوارع المدينة.

واستقبلت قيادة محور تعز والسلطة المحلية العميد طارق صالح عضو المجلس الرئاسي، في أول زيارة له لمدينة تعز.

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