كم سعر الساعة التي ارتداها كريستيانو رونالدو في أشهر نزال بالعالم؟

الأربعاء 01 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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لم يمر ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "نزال الحقيقة" مرور الكرام، إذ خطف الأضواء أثناء تعرض جيك بول لأول خسارة في مسيرته الحديثة بالملاكمة على يد تومي فيوري الأحد.

وظهر رونالدو وأسطورة الملاكمة مايك تايسون الأضواء على مدرجات حلبة الدرعية في الحدث الذي أقامته هيئة الترفيه السعودية، وهما يتجاذبان أطراف الحديث والتقاط الصور، وهو ما جعل تواجدهما عرضا آخر.

وأثارت الساعة التي ارتداها "الدون" في ذلك اليوم، فضول المعجبين وتساؤلاتهم.

ووفقا لموقع sportbible فإن هذه الساعة من ماركة فرانك مولر وتحديدا Cintree Curvex Tourbillon 0001، وتبلغ قيمتها مليون و500 ألف دولار أمريكي.

وتأتي الساعة المرصعة بألماس باجيت، مرفقة بعلبة من الذهب الأبيض، وتعد أغلى ساعة يمتلكها النجم البرتغالي، رغم تشكيلة ساعاته الكثيرة الباهظة الثمن أيضا كساعة جاكوب.

يذكر أن رونالدو يعد اللاعب الأعلى راتبا في العالم حاليا، إذ يتقاضى في النصر 173 مليون جنيه إسترليني سنويا (208 مليون دولار أمريكي