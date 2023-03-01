السعودية تكشف عن المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير وتعزيز الأمن الغذائي كم سعر الساعة التي ارتداها كريستيانو رونالدو في أشهر نزال بالعالم؟ انفجار الديون الصينية يدق ناقوس الخطر... تقرير سري في واشنطن يكشف عن آخر موعد إيران لإنتاج قنبلة نووية تفاصيل المعارك الطاحنة في أوكرانيا .. وأول ظهور لدبابات ليوبارد الألمانية في ساحة المعركة بعد 30 عاما.. إسرائيل تفرج عن تفاصيل فشل خطة اغتيال صدام حسين الانتقالي يغازل «الحوثيين» بفض الشراكة مع الشرعية ويعلن استعداده للتطبيع مع المليشيات العالم الهولندي يحدد سيناريوهين للنشاط الزلزالي بداية مارس ويكشف ما ينتظر العالم «طارق صالح» يوجه قواته برفع الجاهزية القتالية : المعركة قادمة وستكون أشرس من كل المعارك السابقة - فيديو فريق الخبراء المعني باليمن:مليشيات الحوثي تعتمد على تجارة المخدرات و الممنوعات كمصدر لتمويل مجهودها الحربي
لم يمر ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "نزال الحقيقة" مرور الكرام، إذ خطف الأضواء أثناء تعرض جيك بول لأول خسارة في مسيرته الحديثة بالملاكمة على يد تومي فيوري الأحد.
وظهر رونالدو وأسطورة الملاكمة مايك تايسون الأضواء على مدرجات حلبة الدرعية في الحدث الذي أقامته هيئة الترفيه السعودية، وهما يتجاذبان أطراف الحديث والتقاط الصور، وهو ما جعل تواجدهما عرضا آخر.
وأثارت الساعة التي ارتداها "الدون" في ذلك اليوم، فضول المعجبين وتساؤلاتهم.
ووفقا لموقع sportbible فإن هذه الساعة من ماركة فرانك مولر وتحديدا Cintree Curvex Tourbillon 0001، وتبلغ قيمتها مليون و500 ألف دولار أمريكي.
وتأتي الساعة المرصعة بألماس باجيت، مرفقة بعلبة من الذهب الأبيض، وتعد أغلى ساعة يمتلكها النجم البرتغالي، رغم تشكيلة ساعاته الكثيرة الباهظة الثمن أيضا كساعة جاكوب.
يذكر أن رونالدو يعد اللاعب الأعلى راتبا في العالم حاليا، إذ يتقاضى في النصر 173 مليون جنيه إسترليني سنويا (208 مليون دولار أمريكي