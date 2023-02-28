الانتقالي يغازل «الحوثيين» بفض الشراكة مع الشرعية ويعلن استعداده للتطبيع مع المليشيات العالم الهولندي يحدد سيناريوهين للنشاط الزلزالي بداية مارس ويكشف ما ينتظر العالم «طارق صالح» يوجه قواته برفع الجاهزية القتالية : المعركة قادمة وستكون أشرس من كل المعارك السابقة - فيديو فريق الخبراء المعني باليمن:مليشيات الحوثي تعتمد على تجارة المخدرات و الممنوعات كمصدر لتمويل مجهودها الحربي بيان صحفي صادر عن مكتب الرئيس «العليمي» بشأن الجدل الدائر حول مقابلته الصحفية الاخيرة هيئة التشاور والمصالحة تدشن اجتماعاتها لرسم عملية السلام الشامل ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى مكونات الشرعية سلطنة عمان تفشل في تدمير ادلة خطيرة يجعل منها شريكا عسكريا للحوثيين وخبراء مجلس الأمن يكشفون عن مسار جوي لتهريب الطائرات المسيرة الي المليشيات الحوثية عبر السلطنة تقرير خبراء الأمم المتحدة يكشف كيف حصل الحوثيين على 271 مليار ريال خلال 8 أشهر فقط؟ وأين ذهبت؟ تسع محافظات يتوقع أن تشهد هطول أمطار خلال الساعات القادمة بحسب مركز الأرصاد عدن.. قيادي انفصالي يتحدى الرئيس العليمي ويطلق تهديدات
ظهر العالم الهولندي من جديد، مساء أمس الاثنين، بمقطع فيديو من خلال الهيئة الجيولوجية التي يتبع لها “SSGEOS”، وفجر هوغربيتس مفاجأة من العيار الثقيل، إذ حدد ما كان قد أشار إليه في تغريدة سابقة، من أن “بداية شهر مارس ستكون حرجة”.
– تنبؤات العالم الهولندي لبداية مارس
أعاد هوغربيتس، تغريد كان قد تحدث فيها عن النشاط الزلزالي بفيديو يشرح نظريته، في محاولة لتأكيد توقعاته، مغرداً بالقول: “قد يؤدي تقارب هندسة الكواكب الحرجة في حدود 2 و5 مارس إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جدا، وربما حتى زلزال هائل في حوالي 3 و4 مارس و / أو 6 و7 مارس”.
وربط هوغربيتس بين الأنشطة الزلزالية المتوقعة واكتمال القمر، حيث شدد مجدداً على أن أول أسبوع من شهر مارس “سيكون حرجاً”، وكررها عدة مرات خلال الفيديو، مشيراً إلى أن بعض الأنشطة الزلزالية التي يتوقعها قد تتخطى 7.5 إلى أكثر من 8 درجات على مقياس ريختر.
وحذر بالأخص من أيام 3 و4 من مارس، مشيراً إلى أن الخطر قد يمتد إلى 6 و7 من الشهر أيضاً، مع اكتمال القمر، منوهاً إلى أنه “لا يحاول إثارة الهلع”، بل إنه فقط يحذّر من حسابات حركة الكواكب التي ينتج عنها أنشطة زلزالية عظيمة على الكرة الأرضية.
كما قال: “لا يجب أن نغفل تلك الحسابات”، مشدداً على أن الأمر قد يمتد إلى أكثر من نشاط زلزالي.
– سيناريوهان متوقعان
وكشف هوغربيتس عن مزيد من التفاصيل، حيث حدد سيناريوهين: الأول قد يكون مواجهة نشاط زلزالي عظيم في حدود 3 أو 4 مارس، تتبعه أنشطة صغيرة بالأيام التالية، أو أن يكون ذلك النشاط الكبير في 6 أو 7 مارس، تسبقه أنشطة زلزالية صغيرة.
وربط السيناريوهين بتحرك الكواكب وباكتمال القمر، مؤكداً “أنه لا يمكن معرفة ما سيحدث بالتحديد”.
كما تحدث عن أهمية وضع خطط لمواجهة الزلازل، حيث لابد للمرء أن يكون على علم بكيفية التصرف وقت حدوث الزلزال وكيف يخرج من منزله بأسرع وقت ممكن.
حيث، قال: “إنه مع التوقعات المنتظرة ببداية شهر مارس، يجب على الجميع أن يبقى على أشد درجات الحرص والاستعداد”.
ويذكر أنه خلال الأيام الماضية، أطلق هوغربيتس عدة تغريدات، إلا أن أبرزها تغريدة أثارت الكثير من الجدل حيث حذر من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 فبراير الجاري، و”لكن ربما ليست كبيرة”، إلا أنه حذر من أن “الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً”.