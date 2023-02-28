العالم الهولندي يحدد سيناريوهين للنشاط الزلزالي بداية مارس ويكشف ما ينتظر العالم

الثلاثاء 28 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ظهر العالم الهولندي من جديد، مساء أمس الاثنين، بمقطع فيديو من خلال الهيئة الجيولوجية التي يتبع لها “SSGEOS”، وفجر هوغربيتس مفاجأة من العيار الثقيل، إذ حدد ما كان قد أشار إليه في تغريدة سابقة، من أن “بداية شهر مارس ستكون حرجة”.

– تنبؤات العالم الهولندي لبداية مارس

أعاد هوغربيتس، تغريد كان قد تحدث فيها عن النشاط الزلزالي بفيديو يشرح نظريته، في محاولة لتأكيد توقعاته، مغرداً بالقول: “قد يؤدي تقارب هندسة الكواكب الحرجة في حدود 2 و5 مارس إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جدا، وربما حتى زلزال هائل في حوالي 3 و4 مارس و / أو 6 و7 مارس”.

وربط هوغربيتس بين الأنشطة الزلزالية المتوقعة واكتمال القمر، حيث شدد مجدداً على أن أول أسبوع من شهر مارس “سيكون حرجاً”، وكررها عدة مرات خلال الفيديو، مشيراً إلى أن بعض الأنشطة الزلزالية التي يتوقعها قد تتخطى 7.5 إلى أكثر من 8 درجات على مقياس ريختر.

وحذر بالأخص من أيام 3 و4 من مارس، مشيراً إلى أن الخطر قد يمتد إلى 6 و7 من الشهر أيضاً، مع اكتمال القمر، منوهاً إلى أنه “لا يحاول إثارة الهلع”، بل إنه فقط يحذّر من حسابات حركة الكواكب التي ينتج عنها أنشطة زلزالية عظيمة على الكرة الأرضية.



كما قال: “لا يجب أن نغفل تلك الحسابات”، مشدداً على أن الأمر قد يمتد إلى أكثر من نشاط زلزالي.

– سيناريوهان متوقعان

وكشف هوغربيتس عن مزيد من التفاصيل، حيث حدد سيناريوهين: الأول قد يكون مواجهة نشاط زلزالي عظيم في حدود 3 أو 4 مارس، تتبعه أنشطة صغيرة بالأيام التالية، أو أن يكون ذلك النشاط الكبير في 6 أو 7 مارس، تسبقه أنشطة زلزالية صغيرة.



وربط السيناريوهين بتحرك الكواكب وباكتمال القمر، مؤكداً “أنه لا يمكن معرفة ما سيحدث بالتحديد”.

كما تحدث عن أهمية وضع خطط لمواجهة الزلازل، حيث لابد للمرء أن يكون على علم بكيفية التصرف وقت حدوث الزلزال وكيف يخرج من منزله بأسرع وقت ممكن.

حيث، قال: “إنه مع التوقعات المنتظرة ببداية شهر مارس، يجب على الجميع أن يبقى على أشد درجات الحرص والاستعداد”.



ويذكر أنه خلال الأيام الماضية، أطلق هوغربيتس عدة تغريدات، إلا أن أبرزها تغريدة أثارت الكثير من الجدل حيث حذر من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 فبراير الجاري، و”لكن ربما ليست كبيرة”، إلا أنه حذر من أن “الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً”.