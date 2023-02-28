«طارق صالح» يوجه قواته برفع الجاهزية القتالية : المعركة قادمة وستكون أشرس من كل المعارك السابقة - فيديو فريق الخبراء المعني باليمن:مليشيات الحوثي تعتمد على تجارة المخدرات و الممنوعات كمصدر لتمويل مجهودها الحربي بيان صحفي صادر عن مكتب الرئيس «العليمي» بشأن الجدل الدائر حول مقابلته الصحفية الاخيرة هيئة التشاور والمصالحة تدشن اجتماعاتها لرسم عملية السلام الشامل ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى مكونات الشرعية سلطنة عمان تفشل في تدمير ادلة خطيرة يجعل منها شريكا عسكريا للحوثيين وخبراء مجلس الأمن يكشفون عن مسار جوي لتهريب الطائرات المسيرة الي المليشيات الحوثية عبر السلطنة تقرير خبراء الأمم المتحدة يكشف كيف حصل الحوثيين على 271 مليار ريال خلال 8 أشهر فقط؟ وأين ذهبت؟ تسع محافظات يتوقع أن تشهد هطول أمطار خلال الساعات القادمة بحسب مركز الأرصاد عدن.. قيادي انفصالي يتحدى الرئيس العليمي ويطلق تهديدات الحكومة اليمنية تتحدث عن أول تواصل مباشر بين السعودية والحوثيين وشرطها الوحيد لأي تسوية نقل الرئيس السوداني السابق للعناية المشددة وحالته خطرة
كشف فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، والتابع لمجلس الأمن الدولي، عن تزايد نشاط مليشيا الحوثي الإرهابية، في تهريب المخدّرات وغيرها من المؤثرات العقلية، والإتجار بها داخل اليمن.
وقال في تقريره السنوي للعام ٢٠٢٢، والذي قدمه لمجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر الماضي، بـ إن الحوثيين يعتمدون على تجارة الممنوعات "كمصدر للتمويل".
وجاء في التقرير إن فريق الخبراء يقوم "برصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية للتأكد مما إذا كان الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية".
وكشف الفريق "عن عدد متزايد من حوادث تهريب المخدرات والاتجار بها في اليمن ومصادرة السلطات لبعض الشحنات، فضلاً عن تقارير تفيد بتورط الحوثيين".
وقال إنه أبلغ خلال زيارته للرياض بعدّة عمليات ضبط قامت بها السلطات السعودية، ولا سيما في الوديعة، والخضراء، وعلب، والطوال، وميناء جازان. مضيفاً أن" الاتجار بالشحنات وتهريبها كان يساعد فيهما الحوثيون ويحرّضون عليهما باعتبارهما وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية".
وتحدث عن "عمليات اعتراض منتظمة لمراكب شراعية تحمل شحنات من المخدرات لم تقم أي دولة عضو بالتحقيق فيها بسبب عدم وجود ولاية قانونية واضحة".
وأكد الحاجة إلى أن" تنظر الدول الأعضاء في اعتماد صكوك قانونية مناسبة تسمح بإجراء التحقيق حسب الأصول في حالات تهريب المخدرات التي تكتشفها القوات البحرية وقوات خفر السواحل الدولية في المياه الدولية حتى يتسنّى تقديم الجناة إلى العدالة، ويتسنّى رصد الجزاءات المالية المفروضة في إطار نظام الجزاءات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 2140 (2014)".