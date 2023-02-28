هيئة التشاور والمصالحة تدشن اجتماعاتها لرسم عملية السلام الشامل ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى مكونات الشرعية

الثلاثاء 28 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دشنت هيئة التشاور والمصالحة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعات لجان عملها المكلفة بوضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية،

وكذلك اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة. ومن المقرر ان تستمر اللجان في عملها عدة ايام تمهيداً لمناقشة المخرجات في الاجتماع العام للهيئة خلال الأسبوع القادم.

وأوضح رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ان هذه الجهود التي تبذلها هيئة التشاور والمصالحة عبر لجانها الثلاث تأتي تنفيذاً لالتزامات الهيئة الواردة في إعلان نقل السلطة، والمتمثلة في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، ومقاربة وتوحيد القوى والمكونات السياسية، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إحلال السلام الشامل والدائم.

وأكد الغيثي، أن الهيئة بجانب مهمتها في الحفاظ على متانة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي، وحماية وتوسيع قاعدة الشراكة التي انطلقت من مشاورات مجلس التعاون الخليجي في الرياض ابريل 2022م،

حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لصناعة توافقات حقيقية ضامنة لتطلعات جميع الأطراف الشرعية، بما يضمن وقوفها صفاً واحداً من أجل المصالح الوطنية العليا، وبما يمكّنها من مواجهة المهددات والمخاطر بكل أشكالها. الجدير بالذكر ان اللجان الثلاث التي بدأت

أعمالها اليوم في عدن، والمكونة من اعضاء هيئة التشاور والمصالحة، يترأسها نواب رئيس الهيئة، عبدالملك المخلافي، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري