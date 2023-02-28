تسع محافظات يتوقع أن تشهد هطول أمطار خلال الساعات القادمة بحسب مركز الأرصاد

الثلاثاء 28 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على تسع محافظات.

وقال في نشرة الطقس الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على أجزاء متفرقة من محافظات (صعدة، حجه، المحويت، ريمة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب وتعز).

وأفاد: كما يتوقع رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30عقدة.

ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم.

وحذر سائقي المركبات في المنحدرات والطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.