عدن.. قيادي انفصالي يتحدى الرئيس العليمي ويطلق تهديدات

الثلاثاء 28 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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هدد قيادي في الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بمنع عودة الرئيس العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتوعد رئيس ما يسمى مجلس المقاومة الجنوبية التابع للمجلس الانتقالي أبو همام، بمنع عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من العودة إلى عدن، في تصعيد جديد على خلفية تصريحات العليمي بتأجيل حل القضية الجنوبية إلى بعد انتهاء الحرب في اليمن.

ووصل العليمي الى الرياض قبل ايام في طريق عودته الى عدن بعد زيارة اوربية قام بها، وفق وكالة سبأ.

المدعو "ابو همام" اعرب في بيان مسجل عن ما وصفه بالملل من الخطابات والبيانات التي لن تجدي حتى الآن، مشيرا إلى أنه "لن يقبل أن يعود رشاد العليمي بعد اليوم إلى أرض الجنوب" حد تعبيره.

وأضاف " لكل الكتائب سنتحول إلى اشباح وجن وإلى مقاتلين لا عودة لهم من الميدان، لن نقبل العليمي ولن نقبل أي متأمر على ابناء الجنوب".

وطالب ابو همام بعودة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى عدن، مناشدا السعودية والإمارات التدخل.

ومنعت عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال يوم الأحد، دخول الموظفين إلى قصر معاشيق عدن، بعدما شكلت هذه العناصر نسقا مكثفا من البوابة الأولى للقصر حتى مستشفى عدن، ومبنى الجوازات من الجهة المجاورة.

والخميس قال العليمي في تصريحات لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن" القضية الجنوبية عادلة، لكن الحديث عنها أو نقاش حلها في هذه اللحظة قد يكون غير مناسب".

وأضاف العليمي: "عندما نستعيد الدولة (من الحوثيين)، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش، ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف أو بالفرض".

بعدها اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الجمعة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بـ"عدم الجدية في الشراكة والتوافق بين الجانبين".

وقال الانتقالي، وهو مشارك في سلطات مجلس القيادة الرئاسية والحكومة، إن "تصريحات العليمي غير دقيقة، ولا تشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي (عقدت أبريل /نيسان الماضي ونتج عنها تشكيل المجلس الرئاسي)".