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نقل الرئيس السوداني السابق للعناية المشددة وحالته خطرة

الثلاثاء 28 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أفادت صحيفة "التيار" السودانية، اليوم الثلاثاء، بنقل الرئيس السابق عمر البشير إلى العناية المركزة.

وقالت انه في حالة خطرة.

ولم ترد تفاصيل اكثر حتى الآن.

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