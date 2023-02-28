نقل الرئيس السوداني السابق للعناية المشددة وحالته خطرة

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أفادت صحيفة "التيار" السودانية، اليوم الثلاثاء، بنقل الرئيس السابق عمر البشير إلى العناية المركزة.
وقالت انه في حالة خطرة.
ولم ترد تفاصيل اكثر حتى الآن.