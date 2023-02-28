بيان للسفارة الروسية.. مباحثات مع السعودية حول ''تسوية شاملة'' في اليمن

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انعقدت مباحثات روسية سعودية، الإثنين، حول تسوية شاملة للنزاع في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء بموسكو بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى موسكو، وفق بيان للسفارة الروسية باليمن.
وأوضح البيان أنه “جرى خلال اللقاء تبادل شامل للآراء حول الوضع العسكري والسياسي والإنساني في اليمن“.
وأضاف البيان أنه “تمت الإشارة إلى الحاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات من قبل المملكة العربية السعودية بهدف إقامة حوار سياسي يمني واسع حول القضايا المتعلقة بتسوية شاملة في اليمن”.
ولفت البيان إلى أن” آل جابر استعرض جهود المملكة العربية السعودية لضمان وقف إطلاق نار بشكل مستدام وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية في اليمن”.
وعبر الجانب الروسي عن دعمه للإجراءات التي تتخذها قيادة المملكة لتحقيق الاستقرار في اليمن، والبحث عن حلول مقبولة لجميع الأطراف للأزمة التي استمرت منذ سنوات طويلة، حسب البيان.
ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل ومدة زيارة السفير السعودي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية جهودا مستمرة لتمديد هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.
ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وازداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.