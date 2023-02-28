الذهب يتجه صوب أكبر انخفاض في 20 شهرا

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انخفضت أسعار الذهب اليوم متجهة صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو 2021 مع تراجع جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا في ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبا.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1811.74 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 07:35 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين أمس الاثنين.
وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 في المائة إلى 1817.30 دولار للأوقية.
وبحسب "رويترز"، فقد المعدن الأصفر نحو ستة في المائة حتى الآن في فبراير الجاري، مسجلا تراجعا حادا عما كان عليه في وقت سابق من هذا الشهر عندما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022.
وتتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.415 في المائة في سبتمبر.
وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 20.58 دولار للأوقية في طريقها لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 2020.
وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 939.33 دولار وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1432.84 دولار للأوقية.
ومن المنتظر أن يسجل المعدنان انخفاضا شهريا في الأسعار.