اختلسا أكثر من مليار دولار.. الإمارات تستعد لتسليم العراق

الثلاثاء 28 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت مصادر قضائية عراقية لـ«عكاظ»، أن مهمة وفد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي يزور الإمارات تسير دون أية عوائق نظرا لتفهم أبوظبي لطبيعة ملفات الفساد المتعلقة بشخصيتين عراقيتين أهدرتا أكثر من مليار دولار من الأموال العامة.

وأعلنت هيئة النزاهة أن وفداً من دائرة الاسترداد وصل الإمارات العربية المتحدة يوم (الأحد)، بهدف استكمال الإجراءات القانونية الأصولية توطئة لتسلُّم المدانيْن اللذين تم إلقاء القبض عليهما خلال الأيام الماضية على الأراضي الإماراتية بالطرق الدبلوماسية.

وأفادت الهيئة في بيان لها بأن الوفد حمل في جعبته الملفات الكاملة الخاصة بإدانة المتَّهميْن في قضايا فساد وهدر واختلاس الأموال العامة، تهم وتحقيقات وقرارات قضائيَّة خاصة بالمدانيْن، وهما: المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف، ومدير صحة بابل السابق محمد الجعيفري.

وكانت الهيئة أعلنت في التاسع من فبراير الجاري القبض على المدير السابق للمصرف العراقي للتجارة السيدة حمدية الجاف على أراضي الإمارات؛ وهي مدانة بإحداث ضرر بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1.116.024.788) مليار دولار أمريكي، و(90.786.020.500) مليار دينار عراقي.

وذكرت الهيئة في الثالث والعشرين من فبراير أيضاً أن جهودها تكللت بالقبض على المدير العام السابق لصحة لبابل، المدان بعدة قضايا، منها: رفع فواتير صرف مستحقات الشركة الأردنية المنفِّذة لمشروع «الديلزة الدمويَّة» لأكثر من (6.000.000) ملايين دولار أمريكي رغم تلكؤها في تنفيذ فقرات العقد، وقيامه بالموافقة على شراء أجهزة (CRRT) دون طلب احتياج، خلافاً لبنود العقد، وغيرهما من القضايا المدان