دولة غربية تفرض عقوبات مهمة وقوية تشمل 12 مسؤولاً إيرانياً

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على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمحتجون في إيران، فرضت كندا امس(الإثنين)، عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وقوات الأمن، متهمة المسؤولين المستهدفين بارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجية لحقوق الإنسان.
وذكرت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، أن من بين المسؤولين المستهدفين بالعقوبات محافظ إقليم كردستان الإيراني إسماعيل زارعي كوشا وقائد قوات الباسيج شبه العسكرية في سنندج بإقليم كردستان، مرتضى مير أقاي.
وكانت كندا قد فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على 4 أفراد وخمسة كيانات، ومن بين تلك القيادات المعاقبة قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية حسين كرمي والمدعي العام في طهران علي قناعت كار معان والقائد السابق لقوات الأمن في طهران مرتضى طلائي