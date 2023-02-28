دولة عربية تبرم صفقة كبرى مع شركة نفط خليجية

الثلاثاء 28 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 286

أبرمت شركة نفط عمانية صفقة كبيرة مع مصر تضمن بيع زيوت التشحيم، حيث أعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق توقيعها اتفاقية مع شركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا)

ووفق صحيفة "الشبيبة" العمانية" فقد جاء التوقيع بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وعبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية، وطارق بن محمد الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق. وبموجب هذا التعاون، ستشكل شركة أكبا مركزاً لتسويق وبيع زيوت ومنتجات التشحيم الخاصة بشركة النفط العُمانية للتسويق في قارة إفريقيا.

كما وقعت رائدة تسويق الوقود في عُمان مذكرة تعاون مع شركة مصر للبترول لتصنيع وتوريد منتجات وزيوت التشحيم.

وجاءت مراسم التوقيع خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول لعام 2023، إحدى أبرز الفعاليات السنوية في قطاع النفط والطاقة والتي تقام برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ويهدف توسع شركة النفط العُمانية للتسويق في مصر إلى تعزيز نمو وانتشار وتواجد الشركة في قارة أفريقيا بما يتماشى مع خططها الرامية إلى توظيف الفرص المتاحة في قارة أفريقيا بالتزامن مع أعمالها الحالية في تنزانيا.

وتعليقاً على ذلك، قال طارق الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق: "تعد زيوت التشحيم عالية الجودة ضمن أبرز المنتجات الأكثر طلباً في سلسلة قيمة النفط والغاز مما يوفر فرصاً أكثر لمزيد من النمو والتطور.

وأثق أن تعاوننا مع شركة الإسكندرية للإضافات البترولية وشركة مصر للبترول سيتيح لنا زيادة حصتنا السوقية وتوطيد وترسيخ أطر وجسور التعاون المشترك بين مصر وعُمان.

كما أن توسع عملياتنا في دول جديدة من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي وذلك في إطار الجهود الدؤوبة التي نبذلها للقيام بدورٍ مهمٍ في نمو سلطنة عُمان من خلال استراتيجيتنا للتوسع".

جديرٌ بالذكر أن إبرام هذه الاتفاقيات إلى جانب المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول لعام 2023م يبرز التزام شركة النفط العُمانية للتسويق في تعزيز ريادتها في قطاع تسويق الوقود.

وتقوم الشركة في الوقت الراهن ببيع وتسويق منتجات زيوت التشحيم في أكثر من 17 دولة في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وضمن استراتيجيتها للتوسع، تمتلك الشركة محطات خدمة في كل من سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، وتنزانيا