العميد طارق صالح يتحدث عن إنقضاض المليشيات على جهود السلام ويؤكد:لا بد من المعركة الفاصلة ولا عدو لنا سوى الحوثي

الثلاثاء 28 فبراير-شباط 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح، أن المعركة الفاصلة ضد مليشيا الحوثي لا بد منها، بعد أن أثبتت المليشيا الإرهابية نواياها المبيّتة للانقضاض على جهود السلام.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، شباب مديرية الخوخة، لتلمس أوضاعهم بشكل مباشر، ومناقشة القضايا والمواضيع التي تشغل اهتماماتهم، ضمن جهوده الرامية للوقوف عن قرب من كل الفئات المجتمعية في الساحل الغربي، وحرصه على متابعة رغباتهم عن كثب.

كما أكد العميد طارق أن شباب وأبناء مديرية الخوخة وأبناء تهامة بشكل عام، كان لهم دورٌ مشهود في سياق المعركة الوطنية ضد المشروع الإيراني سواء من حيث تواجدهم في الألوية القتالية أو كحاضنة شعبية؛ وأنهم قدموا أزكى الدماء في معركة استعادة الدولة.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي آفة ولا بد أن نكون صفًا واحدًا لقتالها وتطهير الوطن من دنسها.. مؤكدًا: "يجب أن نوجه سهامنا ضد الحوثي، ولا عدو لنا سوى الحوثي".

وبعد الاستماع إلى مداخلات الحاضرين، طلب العميد طارق صالح من السلطة المحلية تقديم دراسات للاحتياجات الملحة.. مشددا على أهمية مساندة السلطة المحلية للقيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكدًا أهمية وجود مخطط حضري لمديرية الخوخة التي أضحت اليوم قبلة للجميع، ومأمنًا للنازحين الذين شردتهم مليشيا الحوثي.