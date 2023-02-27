تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع امين عام الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية

الإثنين 27 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اليوم الإثنين، أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على هامش المشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023م، بمدينة جنيف السويسرية.

جرى خلال اللقاء استعراض الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، والعراقيل المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية لافشال تمديد الهدنة الإنسانية، إضافة الى الشراكة بين الحكومة ومؤسساتها مع الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الانساني، وتيسير وصول المساعدات الاغاثية، وتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023م، وحشد الدعم الدولي لها.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للمسار الاممي لإحلال السلام في اليمن، وشدد على ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف حازمة للضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للاستجابة الجادة والكف عن ممارساتها الاجرامية ضد الشعب اليمني.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بجهود الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية واهمية تعاطيها مع الأولويات والاحتياجات الملحة في الجانب الإنساني والتنموي.. مؤكدا على تنسيق الجهود المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في كافة مراحل تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية.

واستعرض رئيس الوزراء، الانتهاكات والجرائم المتصاعدة لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين، واخرها القيود المتطرفة التي فرضتها على النساء في مناطق سيطرتها وما تمثله من ممارسات دخيلة على المجتمع اليمني، وافتعال العراقيل امام وصول المساعدات الإنسانية .. لافتا الى التحديات التي فرضتها الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط وتهديد الملاحة الدولية، وتداعياتها على الوضع الإنساني، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها واهمية دعم شركاء اليمن للاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره.

بدوره، أكد امين عام الأمم المتحدة، ان ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة،.. مشيرا الى انه يتابع الوضع في اليمن عن كثب والاستمرار في جهود استعادة المسار السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية.

حضر اللقاء، مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث.