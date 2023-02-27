تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع امين عام الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية الفريق بن عزيز :القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقضاء على العصابات الارهابية الحوثية محققو مجلس الأمن يكشفون عن 3 مسارات وخطوط تستخدم لإمداد مليشيا الحوثي بالأسلحة الإيرانية التبرعات التي اعلنت عنها عدد من الدول لليمن بموتمر المانحين رئيس الوزراء يعلن أمام مجلس حقوق الإنسان بسويسرا افشال الحوثيين مفاوضات إنهاء معاناة الشعب اليمني المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة الوحدة التنفيذية تحصي عدد الضحايا في مخيمات النازحين بمأرب بسبب الحرائق انهيار مبانٍ في زلزال جديد ضرب شرق تركيا اجراء جديد من السلطات المصرية يخص اليمنيين القادمين اليها شهيد وإحراق للممتلكات في هجوم إسرائيلي غير مسبوق على بلدة حوارة
شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الإثنين، تخرج الدفعة الثانية صاعقة باللواء الأول احتياط.
ونقل رئيس الأركان، في كلمته خلال الحفل، إلى الحاضرين والخريجين، تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بـ الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مشيداً بالمهارات التي يتمتع بها منتسبو الدفعة الثانية صاعقة، وبمستوى التدريب والتأهيل في اللواء الأول احتياط.
وأكد أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقضاء على العصابات الارهابية الحوثية المتمردة.. مؤكداً أن النصر حليف أبطال الجيش الوطني والشعب اليمني العظيم.
ومن جانبه، أكد قائد اللواء الأول احتياط العميد دارس شايع، أن قوات اللواء على درجة عالية من الإستعداد والجاهزية للقيام بواجبها الوطني.
وفي الحفل، استعرض الخريجون مهاراتهم القتالية خلال مشروع التخرج الذي ضم عدة تمارين، إلى جانب تنفيذ مشروع تكتيكي.
حضر الفعالية رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، ومساعد مدير دائرة العمليات العميد الركن يحي العيزري، ومساعد رئيس هيئة التدريب العميد الركن عبدالغني العمراني، وعدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع.