الإثنين 27 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، حملة لجمع التبرعات لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، الذي جعلت مليشيا الحوثي ثلثاه تحت خط الفقر ويعيش أسوأ كارثة إنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة عن احتياجها إلى 4.3 مليارات دولار خلال العام الجاري 2023 لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، فيما ينعقد، اليوم الإثنين، مؤتمر للمانحين في جنيف في محاولة لجمع الأموال لتقديم الإغاثة الإنسانية لحوالي 17.3 مليون شخص في اليمن حيث أدت الحرب إلى مقتل الآلاف منذ العام 2014.



فيما يلي التبرعات التي اعلنت عنها عدد من الدول لليمن بموتمر المانحين بسويسرا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023:

■ #المانيا تعلن التبرع ب 120 مليون يورور، لخطة الاستجابة الانسانية في #اليمن.

■ #السويد تعلن تقديم 25 مليون دولار، كدعم لخطة الاستجابة الانسانية في #اليمن.

■ #الدنمارك تتعهد بتقديم 17 مليون دولار لدعم #اليمن خلال العام 2023م.

■ #كندا تعلن دعم خطة الاستجابة الإنسانية في #اليمن بـ46 مليون دولار كندي.

■ #سويسرا تعلن عن تخصيص أكثر من 15 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في #اليمن.

■ #الكويت تعلن تقدم 3 منح إضافية بقيمة 5 مليون دولار لليمن.

■#الامارات تعلن تقديم مبلغ 325 مليون دولار لدعم مشاريع التعافي في #اليمن

■أمريكا تعلن عن مساعدات لـ #اليمن بقيمة 444 مليون دولار.

■الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 207 مليون يورو

■بريطانيا تعلن تقديم 88 مليون جنية إسترليني

■ النرويج تعلن تقديم 250 مليون كرونا نرويجي

■بلجيكا تعلن تقديم مبلغ 5 مليون يورو

■أيسلندا تعلن تقديم 30 مليون كرونا ايسلندية

■اليابان تقديم مبلغ 19 مليون دولار

■فنلندا تعلن تقديم مبلغ 3.92 مليون يورو

■سلوفينيا تعلن تقديم مبلغ 200 الف يورو

■الفلبين تعلن تقديم مبلغ 100 الف دولار